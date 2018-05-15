Россияне всё чаще покупают дизельные авто

Специалисты подвели итоги продаж автомобилей на тяжёлом топливе в нашей стране.

Как оказалось, с начала года вплоть до марта было реализовано тридцать тысяч триста новых легковушек, которые работают на дизельных силовых установках. Доля машин на тяжёлом топливе в общем объёме продаж составляет более восьми процентов. Таким образом, спрос на дизельные машины вырос на одну целую три десятых процента.

Представители организации Автостат считают, что доля машин на дизеле выросла за первые три месяца намного больше, чем сам российский рынок новых легковых автомобилей. Рост продаж машин с дизельными моторами вырос на сорок пять процентов, тогда как сам авторынок вырос только на двадцать три процента.

Напомним, что в апреле рынок новых легковушек увеличился почти на восемнадцать процентов и всего было продано сто пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят две машины.