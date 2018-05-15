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В Самаре фрилансеры могут в среднем зарабатывать 45 тыс. рублей
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В Самаре фрилансеры могут в среднем зарабатывать 45 тыс. рублей 

Волга Ньюс 35 минут назад
Средний ежемесячный доход по городу составил 45,2 тыс. руб., что на 13,2% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Среди крупных городов рекордные средние предложения зарплаты для фрилансеров были зафиксированы в Москве (средняя цена 57,5 тыс. руб.), Екатеринбурге (50,5 тыс. руб.) и Уфе (49,7 тыс. рублей). Самые низкие — в Барнауле (33,5 тыс. руб.), в Волгограде (36 тыс. руб.) и Тольятти (36,5 тыс. рублей).
Согласно исследованию, в Самаре среди работодателей и соискателей выше всего оценивается труд фрилансеров в сфере транспорта и логистики (71 тыс. руб. в месяц). Далее — работа персонала автомобильного бизнеса (63,2 тыс. рублей). Самая низкая заработная плата — у студентов и кандидатов без опыта работы (22,4 тыс. рублей).
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