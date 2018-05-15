В Самаре фрилансеры могут в среднем зарабатывать 45 тыс. рублей

Средний ежемесячный доход по городу составил 45,2 тыс. руб., что на 13,2% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Среди крупных городов рекордные средние предложения зарплаты для фрилансеров были зафиксированы в Москве (средняя цена 57,5 тыс. руб.), Екатеринбурге (50,5 тыс. руб.) и Уфе (49,7 тыс. рублей). Самые низкие — в Барнауле (33,5 тыс. руб.), в Волгограде (36 тыс. руб.) и Тольятти (36,5 тыс. рублей).