В Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в республике подорожают коммунальные услуги. Вопрос повышения обсудили представители отрасли ЖКХ в регионе во время посещения новой Затонской ТЭЦ.

— Рост средневзвешенных тарифов для населения вырастет по всем направлениям. Так, плата за водоснабжение вырастет на 6,21 процентов, за водоотведение — на 17,7 процента, за отопление — 5,17 процента, за газоснабжение — на 3,4 процента, за электроснабжение — на 4,87 процента, — сообщили в Курултае Башкирии.

На заседании также обсудили вопросы перехода на прямые договоры потребления с ресурсоснабжающими организациями.

В прошлый раз цены на услуги ЖКХ повышались в прошлом году 1 июля. Тарифы повышались на горячую и холодную воду, тепловую энергию, электричество и канализацию.