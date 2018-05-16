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В Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги
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В Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
С 1 июля в республике подорожают коммунальные услуги. Вопрос повышения обсудили представители отрасли ЖКХ в регионе во время посещения новой Затонской ТЭЦ.
— Рост средневзвешенных тарифов для населения вырастет по всем направлениям. Так, плата за водоснабжение вырастет на 6,21 процентов, за водоотведение — на 17,7 процента, за отопление — 5,17 процента, за газоснабжение — на 3,4 процента, за электроснабжение — на 4,87 процента, — сообщили в Курултае Башкирии.
На заседании также обсудили вопросы перехода на прямые договоры потребления с ресурсоснабжающими организациями.
В прошлый раз цены на услуги ЖКХ повышались в прошлом году 1 июля. Тарифы повышались на горячую и холодную воду, тепловую энергию, электричество и канализацию.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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