В Свердловскую область с начала года приехало 26 тысяч мигрантов

За четыре месяца текущего года на Средний Урал прибыло 26 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Большинство — почти 24 тысячи — мигрировали в пределах России . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Свердловскстата. Из стран СНГ в регион прибыло 2 тысячи мигрантов, из других государств — 84 человека.