В Свердловскую область с начала года приехало 26 тысяч мигрантов 

За четыре месяца текущего года на Средний Урал прибыло 26 тысяч человек. Это на 2 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Большинство — почти 24 тысячи — мигрировали в пределах России. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Свердловскстата. Из стран СНГ в регион прибыло 2 тысячи мигрантов, из других государств — 84 человека.
Покинули регион в 2018 году 25 тысяч человек. Миграционный прирост составил 930 человек. Стоит отметить, в 2017 году на Средний Урал всего прибыло 120 480 мигрантов. Большей популярностью область пользуется у женщин — их почти 65 тысяч среди прибывших в прошлом году. Чаще всего в Свердловскую область приезжают люди трудоспособного возраста — от 18 до 40 лет.