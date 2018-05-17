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Численность населения Подмосковья составляет порядка 7,5 миллионов человек — Мособлстат
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Численность населения Подмосковья составляет порядка 7,5 миллионов человек — Мособлстат 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Численность жителей Московской области увеличилась по сравнению с данными на начало 2017 года. Об этом рассказали в Мособлстате.
Так, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения Подмосковья составила 7 503 385 человек. 6 123 573 лиц от общего числа проживают в городской местности, а 1 379 812 — в сельской.
По данным Мособлстата, с начала 2017 года численность жителей Подмосковья увеличилась на 79 915 человек. За год население стало больше на 60 587 человек в городе, а на 19 328 — в селе.
Наибольший прирост населения среди городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек в 2017 году наблюдался в Балашихе (17 450 человек), Красногорске (8132 человека) и в Мытищах (6209 человек). А вот наибольшая убыль произошла в Коломне (минус 1434 человека), Сергиевом Посаде (минус 1135 человек) и Орехово-Зуево (минус 1134 человека).
Ожидается, что число жителей Подмосковья будет расти. По предварительным данным, до 2036 года население может увеличиться до порядка 8,6 миллионов человек.
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