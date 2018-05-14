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Белоруссия требует газ по российским ценам
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Белоруссия требует газ по российским ценам
News.ru
35 минут назад
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Белорусские власти намерены добиться максимально выгодных условий при покупке российского газа: они хотят покупать голубое топливо по тем же ценам, что и россияне.
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