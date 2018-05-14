Ещё
Белоруссия требует газ по российским ценам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белоруссия требует газ по российским ценам 

News.ru 35 минут назад
Белорусские власти намерены добиться максимально выгодных условий при покупке российского газа: они хотят покупать голубое топливо по тем же ценам, что и россияне.
News.ru: последние новости
Россиянам оплатят диспансеризацию Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст Россия ни при чём: британцы уверены в своей победе над Гитлером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков: дедлайн Медведева приближается59
Кобзон отказался открывать Крымский мост79
«Казалось, Путин искренне зол на меня»86
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ307
Украина наказала Сурганову12
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение