Бинбанк снизил ставки по вкладам в рублях

Изменение составило 0,2—0,25 п.п.

«Максимальный процент» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один и два года) открывается под 5,15—6,35%, а «Мультивалютный» (от 30 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) — под 4,15—5,05%.

«Вклад в будущее» для клиентов, оформивших полис инвестиционного страхования жизни (от 150 тыс. рублей) и для клиентов, оформивших полис накопительного страхования жизни (от 50 тыс. рублей), можно разместить под 7,35%. Срок — шесть месяцев.

По вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

Процентные ставки по «Ежемесячному доходу» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один и два года) составляют 4,15—5,75%. По выбору вкладчика, проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Великолепная семерка» (от 10 тыс. рублей на один год) привлекается под 4,85%. Проценты капитализируются ежедневно.

Пополнение возможно для вкладов «Ежемесячный доход», «Великолепная семерка» и «Мультивалютный».