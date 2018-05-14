Доходы богатых сахалинцев превышают доходы бедных в 16 раз

В 2017 году среднедушевой доход в Сахалинской области снизился и составил в среднем 49 тысяч 473,9 рубля в месяц. По сравнению с 2016 годом это меньше на 0,3%. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

Социологи отмечают, что степень социального расслоения также продолжает оставаться очень высокой. Разница между средними уровнями денежных доходов 20% населения с самыми высокими доходами и 20% населения с самыми низкими доходами почти 16 раз.

Известно, что почти половина от общего объема доходов в области сосредоточена в руках 20% населения — они имеют наивысшие доходы на Сахалине. При этом величина прожиточного минимума составляет 13 тысяч 681 рубль в месяц.

Среди позитивных моментов социологи отмечают тот факт, что число бедных в регионе уменьшилось в сравнении с 2016 годом на 0,8% и составило 47,3 тысячи человек — это 9,7% от общего числа жителей Сахалина. Примечательно, что это также самый низкий показатель в Дальневосточном федеральном округе. За Сахалином следуют Чукотский автономный округ Хабаровский край , где количество бедных составляет 10,2% и 12,5% от общего числа жителей соответственно.