Олег Сафонов: На ЧМ-2018 приедет более миллиона интуристов 

«Наибольшее число гостей ожидается из США, Аргентины, Бразилии, Мексики, Китая, а также из государств Западной Европы», — сказал Олег Сафонов.
Руководитель Ростуризма также отметил, что в этом году растет интерес россиян к путешествиям по стране. «В этом сезоне спрос на внутреннем туристическом рынке выше, чем в прошлом году, прирост турпотока может превысить пять процентов», — сказал Олег Сафонов.
По его мнению, сыграло роль появление на рынке пакетных туров по России, развитие туристской инфраструктуры, а также повышение уровня информированности россиян о туристических возможностях нашей страны.
Полный текст интервью руководителя Ростуризма Олега Сафонова читайте в завтрашнем номере "Российской газеты" от 15 мая