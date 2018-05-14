Россияне оказались довольны ситуацией в стране 

Большая часть россиян, согласно данным исследования, довольна ситуацией в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что 68% респондентов довольны ситуацией, существующей в России.
При этом сообщается, что 77% опрошенных также довольны своей личной жизнью, в то время как 17% участников опроса оказались ею не удовлетворены.
По данным газеты, исследование проводилось в период с 24 по 25 апреля. В нём приняли участие две тысячи человек.
Ранее стало известно, что работу российского лидера Владимира Путина на посту президента страны одобряют 82% россиян.