Ещё
Россияне оказались довольны ситуацией в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне оказались довольны ситуацией в стране 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ТАСС
Большая часть россиян, согласно данным исследования, довольна ситуацией в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что 68% респондентов довольны ситуацией, существующей в России.
При этом сообщается, что 77% опрошенных также довольны своей личной жизнью, в то время как 17% участников опроса оказались ею не удовлетворены.
По данным газеты, исследование проводилось в период с 24 по 25 апреля. В нём приняли участие две тысячи человек.
Ранее стало известно, что работу российского лидера Владимира Путина на посту президента страны одобряют 82% россиян.
RT на русском: последние новости
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным большинство россиян СМИ: В Госдуме предложили ввести диспансеризацию с сохранением заработка Эксперт оценил рост товарооборота России и Китая
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров оскорбил россиян365
«Нафтогаз» похвалил NABU из-за «Северного потока — 2»11
Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку48
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену78
Рубль падает — на границе становится тише88
Видео
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета
В мире
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение