Россияне оказались довольны ситуацией в стране

Большая часть россиян, согласно данным исследования, довольна ситуацией в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 68% респондентов довольны ситуацией, существующей в России

При этом сообщается, что 77% опрошенных также довольны своей личной жизнью, в то время как 17% участников опроса оказались ею не удовлетворены.

По данным газеты, исследование проводилось в период с 24 по 25 апреля. В нём приняли участие две тысячи человек.