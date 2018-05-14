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В Госдуму внесен законопроект о снижении в 10 раз депутатской зарплаты
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В Госдуму внесен законопроект о снижении в 10 раз депутатской зарплаты 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Законопроект о сокращении депутатской зарплаты до размера средней по стране поступил на рассмотрение Госдумы. Авторами документа стали руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его заместитель Олег Нилов, сообщает «Интерфакс».
Сейчас зарплата депутата приравнена к зарплате министра правительства РФ. Таким образом, рядовой депутат в месяц получает около 350 тыс. рублей. Средняя заработная плата составила в РФ в 2016 году 35 тысяч рублей.
Авторы полагают, что зависимость зарплат депутатов и сенаторов от средней зарплаты по экономике будет стимулировать их заинтересованность развивать экономику и повышать средний заработок россиян.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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