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В январе-апреле отмечался рост сектора курьерских услуг Китая
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В январе-апреле отмечался рост сектора курьерских услуг Китая 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Пекин, 13 мая /Синьхуа/ — В первые 4 месяца 2018 г. отмечался стремительный рост в секторе курьерских услуг Китая. Об этом свидетельствуют официальные данные, обнародованные в субботу Государственным почтовым управлением КНР.
В период с января по апрель совокупный объем доходов сектора составил 173,86 млрд юаней /27,37 млрд долларов США/, что на 28,4 процента больше, чем годом ранее.
В указанный промежуток времени число обработанных посылок составило 13,67 млрд, что на 29,3 процента больше, чем год назад.
Только в апреле было доставлено 3,75 млрд посылок, обеспечив совокупный доход в размере 46,72 млрд юаней /рост на 26,5 процента/.
Существенный рост был частично обусловлен значительным увеличением онлайн потребления. В первой четверти года онлайн розничные продажи потребительских товаров выросли на 35,4 процента, превысив 9,8-процентный рост общего объема розничных продаж в стране. -0-
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