Более половины граждан Венесуэлы готовы проголосовать Мадуро, показал опрос

Выборы президента в Венесуэле состоятся 20 мая. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.

За главу оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькона готовы проголосовать 25,4% людей, представителя движения «Надежда на перемены» Хавьера Бертуччи намерены поддержать 16,2% венесуэльцев.

Также, согласно исследованию, 43,8% опрошенных отождествляют себя с правящей партией — Единой социалистической партией Венесуэлы.

Исследование было проведено организацией International Consulting Services (ICS) в период с 20 апреля по 4 мая.