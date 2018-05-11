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Более половины граждан Венесуэлы готовы проголосовать Мадуро, показал опрос
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Более половины граждан Венесуэлы готовы проголосовать Мадуро, показал опрос 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может рассчитывать на поддержку 55,9% венесуэльцев на предстоящих президентских выборах, следует из результатов последнего опроса, сообщает издание Prensa Latina.
Выборы президента в Венесуэле состоятся 20 мая. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.
За главу оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькона готовы проголосовать 25,4% людей, представителя движения «Надежда на перемены» Хавьера Бертуччи намерены поддержать 16,2% венесуэльцев.
Также, согласно исследованию, 43,8% опрошенных отождествляют себя с правящей партией — Единой социалистической партией Венесуэлы.
Исследование было проведено организацией International Consulting Services (ICS) в период с 20 апреля по 4 мая.
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