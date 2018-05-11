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Только 6 процентов россиян согласны с повышением пенсионного возраста
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Только 6 процентов россиян согласны с повышением пенсионного возраста 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
35 процентов опрошенных считают, что его нужно снизить, а 53 процентов считают существующие возрастные рамки оптимальными.
Лишь 6 процентов россиян считают, что пенсионный возраст надо повысить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекрутинговое агентство, проводившее исследование.
Согласно опросу, в котором приняли участие около восьми тысяч респондентов, 35 процентов опрошенных, наоборот, полагают, что пенсионный возраст надо понизить. Однако большая часть опрошенных — 53 процента — назвала существующие возрастные границы пенсионного возраста оптимальными. Еще 6 процентов затруднились с ответом.
Интересный факт: наибольшее число тех, кто ратует за снижение пенсионного возраста — 51 процент — относится к возрастной категории от 18 до 25 лет, то есть или еще вообще не работавших, либо только начавших трудовой путь.
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