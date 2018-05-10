Рынку ипотеки предрекли скорый обвал

К 2027 году объем рынка всех банковских продуктов сократится на 11 процентов, ипотеки — на 17 процентов. Такой прогноз приводится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», которое есть в распоряжении «Дома».

Такие изменения обусловлены меняющейся демографической ситуацией в стране. Если сейчас пик численности приходится на возрастную группу 25-35 лет, то к 2027 году это будет малочисленная группа: скажется сложившаяся в конце девяностых-начале двухтысячных «демографическая яма».

По прогнозу БКИ, к 2027 году количество кредитующихся клиентов в возрасте 25-35 лет упадет на 43 процента. Сейчас это основная возрастная группа, оформляющая ипотеку, автокредит, потребительские кредиты. Меньше станет также клиентов в возрасте 55-64 лет, присутствие которых на рынке ипотеки сейчас ощутимо.

При этом на 13 процентов вырастет количество заемщиков 18-24 лет — эта возрастная группа традиционно интересуется кредитными картами. Лидером по росту станет возрастная группа 65-74 лет, такие заемщики в основном берут займы в микрофинансовых организациях. Количество клиентов данной группы увеличится на 50 процентов.