ВЦИОМ: более половины россиян примут участие в торжествах ко Дню Победы

Принять участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы, в этом году планируют 55% взрослых россиян

— ВЦИОМ.

Социологи отметили, что в последние годы значимость 9 мая в российском обществе значительно выросла. Если в 2010 году этот день одним из самых важных для себя праздников называли 38%, в 2014 году — 53% россиян, то сейчас — уже 71%. Судя по результатам опроса, День Победы в этом рейтинге занял первое место, при этом, опередив, даже Новый год.

В этом году почти треть граждан РФ (31%) намерены смотреть праздничный салют, четверть (24%) респондентов собираются пойти в гости или принять друзей или родных у себя. Каждый пятый ответил, что будет смотреть телевизор (22%) или планирует отдохнуть на природе (21%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 2 и 3 мая 2018 года среди двух тысяч совершеннолетних людей.