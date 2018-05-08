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ВЦИОМ: более половины россиян примут участие в торжествах ко Дню Победы
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ВЦИОМ: более половины россиян примут участие в торжествах ко Дню Победы 

360tv.ru 8 мая 2018
Праздновать День Победы в общественных местах собираются 55% граждан РФ. Результаты опроса ВЦИОМ опубликовало РИА «Новости».
Принять участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы, в этом году планируют 55% взрослых россиян
— ВЦИОМ.
Социологи отметили, что в последние годы значимость 9 мая в российском обществе значительно выросла. Если в 2010 году этот день одним из самых важных для себя праздников называли 38%, в 2014 году — 53% россиян, то сейчас — уже 71%. Судя по результатам опроса, День Победы в этом рейтинге занял первое место, при этом, опередив, даже Новый год.
В этом году почти треть граждан РФ (31%) намерены смотреть праздничный салют, четверть (24%) респондентов собираются пойти в гости или принять друзей или родных у себя. Каждый пятый ответил, что будет смотреть телевизор (22%) или планирует отдохнуть на природе (21%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 2 и 3 мая 2018 года среди двух тысяч совершеннолетних людей.
Больше половины россиян воспринимают День победы главным образом как народный праздник, а только потом как государственный. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Еще 7% назвали этот день семейным, а обычным выходным 9 мая является лишь для 2% респондентов.
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