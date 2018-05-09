Торжества в честь Дня Победы пройдут 9 мая во всех регионах России 

Традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, включая парады или шествия войск, возложения цветов к мемориалам, концерты, пройдут 9 мая во всех регионах России. Например, в Сургуте сделана реконструкция начала наступательной операции на Берлин и штурма Зееловских высот советскими войсками. В Архангельске утро Дня Победы начинается с 53-го легкоатлетического пробега. В Параде Победы в Самаре впервые будет участвовать легендарный танк Т-34 образца 1941 года. В Татарстане в параде впервые в этом году задействуют технику военных лет. В Воронеже устроят стилизованный под военные годы фестиваль-реконструкцию «Катюша». В Белгороде всех желающих угощать солдатской кашей станет троллейбус Победы. В Нальчике, помимо традиционных церемонии возложения цветов и акции «Бессмертный полк», пройдут скачки, посвященные 73-й годовщине Победы.