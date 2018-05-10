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Рябков заявил, что Россия твердо привержена углублению отношений с Ираном
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Рябков заявил, что Россия твердо привержена углублению отношений с Ираном 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАСС, 10 мая. Россия готова углублять отношения с Ираном, несмотря на решение США выйти из ядерной сделки с Тегераном. Об этом, как сообщило агентство Fars, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прибывший с визитом в Тегеран для переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи, который курирует выполнение данного соглашения.
"Несмотря на решение США о выходе из международного соглашения — ядерной сделки по Ирану, — Москва твердо привержена углублению связей с Ираном", — цитирует агентство заявление замглавы МИД РФ.
В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), а также Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана и разработали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.
Президент США Дональд Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 8 мая глава Белого дома объявил о выходе США из СВПД и пообещал вновь ввести санкции, связанные с ядерной программой Ирана.
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