Ещё
Россияне «накурили» на 30 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом

Россияне «накурили» на 30 миллионов рублей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Роспотребнадзор отчитался о штрафах, собранных за первый квартал года, за нарушения требований антитабачного закона. Как говорится на сайте ведомства, общая сумма составила более 30 миллионов рублей.
К административной ответственности привлечено почти три тысячи нарушителей.
«Известия» напоминают, что теперь россиян будут лечить от никотиновой зависимости в поликлиниках. Минздрав внедрил рекомендации, которыми смогут воспользоваться не только профильные специалисты, но и врачи общей практики, а также терапевты.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Роспотребнадзор: От укусов клещей больше всего страдают жители Краснодарского края РАН: России дружить с Китаем выгоднее, чем с Западом За пять лет число толстых россиян выросло в два раза
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1060
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже70
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут487
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»253
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»145
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
00:38
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение