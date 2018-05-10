Россияне «накурили» на 30 миллионов рублей 

Роспотребнадзор отчитался о штрафах, собранных за первый квартал года, за нарушения требований антитабачного закона. Как говорится на сайте ведомства, общая сумма составила более 30 миллионов рублей.
К административной ответственности привлечено почти три тысячи нарушителей.
«Известия» напоминают, что теперь россиян будут лечить от никотиновой зависимости в поликлиниках. Минздрав внедрил рекомендации, которыми смогут воспользоваться не только профильные специалисты, но и врачи общей практики, а также терапевты.