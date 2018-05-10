Россияне «накурили» на 30 миллионов рублей

К административной ответственности привлечено почти три тысячи нарушителей.

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