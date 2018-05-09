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На прошлой неделе в Китае упали цены на сельхозпродукцию
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На прошлой неделе в Китае упали цены на сельхозпродукцию 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — На прошлой неделе /30 апреля — 6 мая/, цены на сельхозпродукцию в Китае упали на 0,6 процента против предыдущей недели из-за падения цен на овощи, сообщило во вторник Министерство коммерции КНР.
В то же время цены на производственные материалы выросли на 0,3 процента.
Средние оптовые цены на 30 видов овощей упали на 1,4 процента.
Средние оптовые цены на говядину выросли на 0,2 процента, а на свинину и баранину упали на 1,2 и 0,1 процента соответственно.
Стоимость продуктов питания составляет порядка одной трети в расчете индекса потребительских цен в Китае — главного показателя инфляции.
Согласно официальным данным, в марте индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,1 процента, тогда как в феврале данный показатель составил 2,9 процента. -0-
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