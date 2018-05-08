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МИД о сделке с Ираном: США действуют вопреки мнению большинства стран
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МИД о сделке с Ираном: США действуют вопреки мнению большинства стран 

РИА Новости 34 минуты назад
РИА НОВОСТИ. США, ВЫЙДЯ ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДЕЙСТВУЮТ ВОПРЕКИ МНЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА ГОСУДАРСТВ, ГРУБО ПОПИРАЯ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА — МИД РФ
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