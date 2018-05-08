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Россияне стали важными клиентами на туристическом рынке ФРГ
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Россияне стали важными клиентами на туристическом рынке ФРГ 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Туристический поток россиян увеличился в Германии. Российские показатели превысили аналогичные результаты из многих стран Европы. Об этом сообщила газета «Известия».
За прошлый год Германию посетили 1,8 миллиона россиян. Это на 20,3% больше, чем в прошлом году. Россия заняла 14 место из 20 ключевых для ФРГ рынков по въездному туризму.
Каждый в Германию приезжают 56,2 миллиона гостей из Европы. Это второй результат по туризму в Старом Свете. Опережает немецкую державу только Испания, ее посещают 67 миллионов человек.
Турция заявила о рекордных показателях туристов из России. Главным городом посещения соотечественников стала Анталья.
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