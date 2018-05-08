Почти треть россиян готовы жить без интернета

Портал Superjob сообщил о результатах опроса россиян, по итогам которого выяснилось, что почти треть респондентов готовы отказаться от интернета.

Если блокировки в России продолжатся, около 30% россиян готовы жить без глобальной сети, сообщает «Кубанские новости». Обходить любые блокировки планирует всего 1% респондентов.

Больше всего россияне боятся блокировки «ВКонтакте» — об этом заявили 18% опрошенных. 12% выступают против блокировки YouTube, 10% — Google , 8% — «Яндекса»

7% опасаются ограничения доступа к Instagram, 6% — к Telegram, по 5% — к Mail.ru и WhatsApp. 4% не желают блокировки Facebook, по 3% — блокировок Viber, «Одноклассников» и Superjob. 3% опрошенных заявили, что выступают против блокировки всех ресурсов.

Кроме того, 25% респондентов указали другие сайты, блокировки которых они боятся, в их число вошли платежные сервисы, интернет-магазины и торрент-трекеры.

Superjob проводил опросы с 26 апреля по 3 мая среди 1 тыс. человек в 229 населенных пунктах России.