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Почти треть россиян готовы жить без интернета
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Почти треть россиян готовы жить без интернета 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Портал Superjob сообщил о результатах опроса россиян, по итогам которого выяснилось, что почти треть респондентов готовы отказаться от интернета.
Если блокировки в России продолжатся, около 30% россиян готовы жить без глобальной сети, сообщает «Кубанские новости». Обходить любые блокировки планирует всего 1% респондентов.
Больше всего россияне боятся блокировки «ВКонтакте» — об этом заявили 18% опрошенных. 12% выступают против блокировки YouTube, 10% — Google, 8% — «Яндекса».
7% опасаются ограничения доступа к Instagram, 6% — к Telegram, по 5% — к Mail.ru и WhatsApp. 4% не желают блокировки Facebook, по 3% — блокировок Viber, «Одноклассников» и Superjob. 3% опрошенных заявили, что выступают против блокировки всех ресурсов.
Кроме того, 25% респондентов указали другие сайты, блокировки которых они боятся, в их число вошли платежные сервисы, интернет-магазины и торрент-трекеры.
Superjob проводил опросы с 26 апреля по 3 мая среди 1 тыс. человек в 229 населенных пунктах России.
В апреле ВЦИОМ выяснил отношение россиян к блокировке Telegram. Большинство российских интернет-пользователей (64%) посчитали неважным сохранение доступа к мессенджеру.
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