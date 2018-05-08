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Харьковчане рассказали об отношении к 8 и 9 мая — видеоопрос
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Харьковчане рассказали об отношении к 8 и 9 мая — видеоопрос 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом они рассказали корреспонденту издания Ukraina.ru.
«Будут отменять этот праздник (День Победы — ред.) или нет, не имеет значение. Мы всегда будем благодарны и поддерживать этот праздник», — рассказала одна из харьковчанок.
При этом многие опрошенные не демонстрировали враждебности и к новому украинскому празднику — дню памяти и примирения, который назначен на 8 мая.
«Восьмого мая будем один праздник праздновать, а девятого — другой. Одно другом не противоречит», — отметил другой харьковчанин.
Почти все опрошенные харьковчане заявили, что помнят о подвиге своих предков.
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