Харьковчане рассказали об отношении к 8 и 9 мая — видеоопрос

Об этом они рассказали корреспонденту издания Ukraina.ru.

«Будут отменять этот праздник (День Победы — ред.) или нет, не имеет значение. Мы всегда будем благодарны и поддерживать этот праздник», — рассказала одна из харьковчанок.

При этом многие опрошенные не демонстрировали враждебности и к новому украинскому празднику — дню памяти и примирения, который назначен на 8 мая.

«Восьмого мая будем один праздник праздновать, а девятого — другой. Одно другом не противоречит», — отметил другой харьковчанин.

Почти все опрошенные харьковчане заявили, что помнят о подвиге своих предков.