Итальянский и китайский стали самыми невостребованными языками среди жителей Дмитровского района — опрос

На сайте районной газеты «Дмитровец» подошло к концу очередное голосование, в рамках которого читатели отвечали на вопрос «Какие языки вы учили в школе?».

В списке оказалось два самых невостребованных языка — это итальянский и китайский, за них респонденты не отдали ни одного голоса.

Лидером голосования предсказуемо стал английский — он набрал 32% голосов. На втором месте по популярности оказались сразу два языка — французский и испанский, за них проголосовали по 26% респондентов. Немецким занимались 10% жителей Дмитровского района, а 6% признались, что в школе не учили иностранных языков.

Новое голосование начнется на сайте районного издания «Дмитровец» в четверг, 10 мая. (мю)