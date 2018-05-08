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Итальянский и китайский стали самыми невостребованными языками среди жителей Дмитровского района — опрос
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Итальянский и китайский стали самыми невостребованными языками среди жителей Дмитровского района — опрос 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На сайте районной газеты «Дмитровец» подошло к концу очередное голосование, в рамках которого читатели отвечали на вопрос «Какие языки вы учили в школе?».
В списке оказалось два самых невостребованных языка — это итальянский и китайский, за них респонденты не отдали ни одного голоса.
Лидером голосования предсказуемо стал английский — он набрал 32% голосов. На втором месте по популярности оказались сразу два языка — французский и испанский, за них проголосовали по 26% респондентов. Немецким занимались 10% жителей Дмитровского района, а 6% признались, что в школе не учили иностранных языков.
Новое голосование начнется на сайте районного издания «Дмитровец» в четверг, 10 мая. (мю)
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