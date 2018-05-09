Опрос: С решением Трампа по Ирану согласны менее 30% американцев

Подавляющее большинство американцев либо не одобряют, либо не склонны поддержать решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана . Это стало известно по итогам опроса общественного мнения по заказу Reuters , проведенного социологической службой Ipsos.

Опрос, проведенный 4-8 мая, в преддверии заявления республиканского президента о прекращении сделки, показал, что лишь 29 процентов совершеннолетних американцев хотели прекратить сделку с Ираном и пятью другими мировыми державами. Еще 42 процента сказали, что Соединенные Штаты должны оставаться приверженными соглашению, а остальные 28 процентов ответили, что «не определились с выбором».

Даже среди тех, кто зарегистрирован как республиканцы, менее половины — 44 процента — выступают за прекращение участия США в сделке. Еще 28 процентов ответили, что желают, чтобы США остались в ней, а остальные 28 процентов не определились с выбором.

Трамп, который долгое время критиковал соглашение 2015 года за то, что оно не было достаточно жестким в отношении Ирана, объявил, что он прекращает участие Америки в нем и намерен ввести «самый высокий уровень» экономических санкций против этой страны.

Согласно опросу, 54 процента американцев заявили, что поддерживают ядерное соглашение с Ираном, и лишь 27 процентов сказали, что они выступают против него.

Многие американцы также, похоже, обеспокоены последствиями выхода Соединенных Штатов из сделки. Почти два из трех совершеннолетних опрошенных заявили, что если Соединенные Штаты прекратят участие в соглашении, Иран, скорее всего, объявит о возобновлении программы разработки ядерного оружия. Около половины сказали о вероятности того, что Соединенные Штаты и Иран «войдут в вооруженный конфликт».

Опрос Reuters / Ipsos проводился онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов. Было опрошено 1 277 совершеннолетних американцев, в том числе 492 зарегистрированных республиканцев.