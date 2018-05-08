Рекрутерам-фрилансерам доверяют 40% ищущих работу

HR-специалистам на фрилансе доверяют 40% соискателей. Такая цифра была названа экспертами в ходе конференции «HR-Перезагрузка», организованной HeadHunter. Партнером мероприятия выступила "АльфаСтрахование" в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании

Участники конференции обсудили сложности поиска квалифицированных сотрудников и проблему их мотивации, особенности уровня лояльности и вовлеченности персонала в условиях ограниченного бюджета. Они определили задачи, стоящие перед HR-сферой в настоящее время, а также новые инструменты и технологии привлечения и удержания кадров.

Директор департамента новых проектов HeadHunter Роман Ефимов выступил с презентацией «Пульс рынка фриланс-рекрутмента. Взаимодействие заказчик-исполнитель» и рассказал об HR-специалистах на фрилансе. Он отметил, что большинство соискателей готовы сотрудничать с такими специалистами, но опасаются, что в спорной ситуации рекрутер будет не на их стороне. В ходе опроса выяснилось, что 61% респондентов готовы общаться с HR-фрилансерами только для установления первого контакта с работодателем. 57% не имеют ничего против того, чтобы их подбирали такие внештатные сотрудники. 40% соискателей им доверяют, 39% опрошенных считают, что такие специалисты — будущее рынка труда.

HR-фрилансер более мотивирован на закрытие позиций уверены 39% опрошенных. Четверть считают, что такой специалист чаще дает обратную связь, 23% — что с ним проще и спокойнее общаться.

В то же время соискатели боятся быть обманутыми (36%), опасаются формального подхода (23%) и некомпетентности (15%) рекрутеров-фрилансеров. В целом положительно оценили деятельности таких специалистов 55% участников опроса.

"Ежегодно мы собираемся на конференции «HR-Перезагрузка», чтобы поделиться своим опытом в области управления человеческими ресурсами, приобретенными за год. Это прекрасная площадка для обсуждение насущных вопросов по управлению и поиску персонала, вопросов профессионального выгорания и личного благополучия сотрудников, процессов обучения внутри компании, где эксперты делятся опытом и мнением об отдельных HR-инструментах и практиках", — говорит директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин