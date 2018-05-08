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Южнокорейские студенты стали положительно оценивать Ким Чен Ына
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Южнокорейские студенты стали положительно оценивать Ким Чен Ына 

Мир24 2 часа назад
Имидж северокорейского лидера Ким Чен Ына среди южнокорейских студентов изменяется в положительную сторону. Опрос на эту тему провели представители Корейского института общественного мнения (KSOI) и университета Кунмин, передает агентство Синьхуа.
Согласно результатам опроса, до проведения межкорейского саммита положительно имидж лидера КНДР оценивали 4,7% респондентов, а после — 48,3%.
Кроме того, количество опрошенных, которые выражали отрицательное отношение к Северной Корее, снизилось с 66,1% до 17,9%.
Напомним, президент Южной Кореи Мун Джэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Стороны договорились прекратить любые враждебные действия и выразили готовность начать диалог в различных сферах.
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