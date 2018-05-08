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Компании не спешат внедрять технологию блокчейн
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Компании не спешат внедрять технологию блокчейн 

Investing.com Россия 3 часа назад
Investing.com — Технология блокчейн привлекла широкое внимание общественности, однако не вызвала ажиотажа среди топ-менеджмента компаний. К такому мнению пришла Gartner по результатам своего исследования, проведенного среди директоров компаний по информационным технологиям.
Почти восемь из десяти респондентов заявили, что они либо не интересовались технологией, лежащей в основе криптовалют, либо не планируют никаких действий. Только 1% опрошенных отметили принятие блокчейна в своей организации, а 8% находятся на этапе краткосрочного планирования или активно экспериментируют с технологией.
В исследовании делается вывод о том, что технология блокчейн чересчур взбудоражила рынок.
Исследование также показало, что те организации, которые либо инвестировали в блокчейн, либо планировали сделать это, столкнулись с рядом проблем, связанных с проектами, включая нехватку квалифицированных инженеров.
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