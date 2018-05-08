Ещё
Опрос: половина британцев считает, что именно их страна победила Гитлера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

Опрос: половина британцев считает, что именно их страна победила Гитлера 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Половина жителей Великобритании считает, что именно их страна сыграла решающую роль в свержении Третьего Рейха. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом общественного мнения YouGov.
Отвечая на вопрос, какое государство в большой мере поспособствовало краху режима Адольфа Гитлера, 50% британцев назвали свою страну, 13% — СССР, 9% — США. 4% выбрали вариант «другие», а 24% вообще затруднились с ответом.
YouGov провел аналогичный опрос во Франции, Германии и США и выяснил, что мнение британских респондентов разделяют только 7-11% жителей этих стран. Наиважнейшую же роль, по их мнению, сыграли Соединенные Штаты (так думают 56% французов, 47% американцев и 34% немцев). Однако 22% жителей Германии все же сочли, что свержением фашистского режима мир обязан СССР.
В 1945 году агентство IFOP проводило похожее исследование. Тогда 57% жителей Франции заявили, что главную роль в разгроме Гитлера сыграл Советский Союз, 20% назвали США и 12% — Великобританию.
РИА Новости: последние новости
Опубликован перечень подмосковных площадок для салюта в честь Дня Победы Мадуро лидирует по результатам предвыборного опроса в Венесуэле, пишут СМИ Роспотребнадзор сообщил число пострадавших от клещей россиян
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина253
Трамп решил судьбу Ирана261
На «Евровидении» произошло ЧП77
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится328
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»495
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение