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Россияне одобрили выбор Путина
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Россияне одобрили выбор Путина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенты должны ездить на машинах лишь отечественного производства, поддерживая местный автопром. В этом уверены 83% россиян, поучаствовавших в опросе аналитической службы портала «Рамблер».
Только 16% опрошенных считают, что предпочтения президентов при выборе марки машины не являются чем-то важным.
1% пользователей «Рамблера» не смогли ответить на вопрос.
В опросе приняли участие 2520 человек.
Накануне президент России Владимир Путин впервые использовал российский лимузин проекта «Кортеж». На нем глава государства выехал из Первого корпуса Кремля, где расположен его рабочий кабинет, на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце.
Несколько минут спустя Путин произнес присягу и вступил в должность президента России, а в последовавшей за этим речи назвал целью своей жизни и работы — служение стране и ее гражданам.
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