Банк «Ростфинанс» понизил ставки по вкладам в рублях

«Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 400 дней) открывается под 2,9—6,2% годовых (прежде — под 3,9—7,2%).

Доходность вкладов «Инвестиционный Рост» (от 100 тыс. рублей) и «Инвестиционный Рост+» (от 75 тыс. рублей) составит 8,1% годовых (вместо 8,4%). Срок депозитов — 367 дней.

Выплата процентов по этим трем вкладам осуществляется в конце срока.

Продуктовый виджет

«Накопительный Рост» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730 и 1095 дней) оформляется под 3,5—5% годовых (ранее — под 4,5—6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладам «Всегда в Росте» и «Пенсия Растет» проценты начисляются по периодам. Так, по вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1825 дней) средние годовые процентные ставки за полный срок вклада составят 3,96—5,26% (до этого — 4,96—6,26%), а по вкладу «Пенсия Растет» (от 3 тыс. рублей на 1095 дней) средняя ставка составит 3, 97% (вместо 4,97%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Накопительный Рост», «Всегда в Росте» и «Пенсия Растет».