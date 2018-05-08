Госстат: Четверть Украины голодает

Об этом пишет Segodnya.ua.

Не менее 95% опрошенных осенью 2017 года считали признаками бедности отсутствие таких возможностей: не отказывать себе в самых необходимых недорогих продуктах питания; хотя бы через день потреблять блюда с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом); обновить верхнюю одежду и обувь для холодного времени года для взрослых один раз в 5 лет, приобрести при необходимости новую одежду и обувь для детей; купить телевизор, холодильник, стиральную машину или телефон (в том числе мобильный); иметь жилье в нормальном состоянии, водопровод, ванную или душ, увеличить имеющуюся жилую площадь, которая не превышает 5 кв. м на человека, своевременно оплачивать счета за жилье и услуги, поддерживать достаточно теплую температуру в своем жилище (приобрести топливо, обогреватель и т.п.) в течение отопительного сезона; оплачивать услуги врача (кроме стоматолога) и назначенные им обследования и процедуры, жизненно необходимую хирургическую операцию или лечение в стационаре, покупать лекарства, назначенные врачом; обеспечить лицам, входящим в состав домохозяйства, получение профессионального образования; позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов.

Госстат отмечает, что улучшение потребительских возможностей населения по сравнению с 2015 г. (предыдущим исследованием) произошло по большинству признаков и практически во всех группах населения. Однако показатели 2013 года остаются абсолютно лучшими в период с 2007 года.

Улучшение однако не коснулось количества семей, которые оценили себя как «глубоко бедных».

Наиболее распространенными лишениями (финансовыми ограничениями) во всех группах населения были: нехватка средств для удовлетворения неожиданных необходимых расходов за счет собственных ресурсов — 60% (в 2015г. — 64%); нехватка для недельного семейного отдыха вне дома один раз в год — 52% (55%); нехватка средств для оплаты необходимых товаров и услуг здравоохранения — 30-27% (32-27%); отсутствие автомобиля — 29% (29%); отсутствие в населенном пункте учреждений, оказывающих бытовые услуги — 20% (22%); необеспеченность населенного пункта услугами экстренной медицинской помощи — 15% (15%); отсутствие компьютера — 14% (15%).

О наличии лишений в сфере питания высказались 25% (в 2015 г. — 28%). Среди регионов наибольшая доля таких респондентов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Винницкой областях (91-34%), наименьшая — в г. Киеве, Ровенской, Полтавской и Киевской областях (7-12%).

Сказали, что не имели достаточно средств для ежедневного потребления недорогих продуктов питания, 9% населения (в 2015г. — 11%).

Не могли позволить себе раз в пять лет обновить одежду и обувь для холодного времени года 26%, приобрести по необходимости новую одежду и обувь для детей — 12% (в 2015 г. соответственно 30% и 15%).

Каждый десятый сообщил об отсутствие жилья в нормальном состоянии. Жилая площадь 5% населения не превышала 5 кв. м на человека. При этом уменьшилась доля украинцев, у которых из-за нехватки средств отсутствовали внутри жилища туалет со сливом (с 22% до 21%), ванная или душ (с 19% до 17%), водопровод (с 17% до 15%).

Наибольшая доля населения, в жилье которого отсутствовал туалет, отмечена в Закарпатской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Житомирской, Ровенской и Кировоградской областях (39-32%). Наименьшая же доля отмечена в более урбанизированных регионах — Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях (11-15%). Среди опрошенных респондентов из Киева не было таких, жилье которых не имело водопровода, ванной или душа, туалета.

Остаются ограниченными потребительские возможности населения в сфере здравоохранения.

Почти каждый третий опрошенный сообщил, что не смог купить назначенные врачом лекарства, медицинские товары и оборудование, 27-28% — не могли позволить себе воспользоваться необходимыми платными услугами врача (кроме стоматолога), сделать анализы, обследования, процедуры, предназначенные врачом, или оплатить жизненно необходимую хирургическую операцию или лечение в стационаре.

Уменьшилась на 1,6 п.п. до 8% доля респондентов, которые не имели средств для получения профессионального образования.

Более половины опрошенных (52%) не имели средств для недельной семейного отдыха вне дома один раз в год (в 2015 г. — 55%). 60% не могли осуществить за счет собственных ресурсов неожиданные необходимые расходы.

13% респондентов сообщили, что страдали от экологических проблем (загрязнение, угольная пыль и т.д.), 9% сказали, что районам, где они проживают, присущие преступления, насилие и акты вандализма. Уровень бедности по признакам депривации в 2017г. был наибольшим за период с 2007 г. почти во всех группах домохозяйств. Наибольший рост произошел в группе домохозяйств, в составе которых есть неполные семьи (на 11 п.п.), в многодетных домохозяйствах (на 6 п. п.).

На рост бедности за последние два года больше всего повлияло ухудшение возможностей домохозяйств поддерживать достаточно теплую температуру в своем жилище, иметь жилье в нормальном состоянии, своевременно и в полном объеме оплатить жилищно-коммунальные счета, а также арендные, ипотечные платежи, платежи по потребительским кредитам. Распространенность этих признаков в домохозяйствах увеличилась по сравнению с 2015 г. в 1,1-2 раза.

В 2017 г. среди населения, которое считается бедным по расходам, 11% были одновременно бедными и по признакам депривации. Среди населения, бедного по критерию дохода ниже фактического прожиточного минимума, 16% были одновременно бедными по признакам депривации (в 2015 г. — 20%). Страдало одновременно от всех трех форм бедности (по расходам, доходам ниже фактического прожиточного минимума и по признакам депривации) 9% населения (в 2015 г. —10%).

Доля населения, страдающего хотя бы от одной из этих форм бедности, составила 57% против 66% в 2015 г.