Люди плохо различают мифы и правду о раке

Несмотря на большое количество медицинской информации, люди плохо представляют, что повышает риск рака, а что нет. Это обнаружило крупное исследование, проведенное в Великобритании

Ученые Университетского колледжа в Лондоне опросили более 1300 случайно выбранных британцев. Респондентам был предложен список из реальных онкологических факторов риска, таких как курение, употребление алкоголя, папилломавирус, лишний вес, и вещей, никак не влияющих на заболеваемость раком (например, стресс, мобильные телефоны, ГМО, СВЧ-печи).

Как выяснилось, в среднем люди успешно опознали лишь 52% реальных факторов риска. При этом явления, не являющиеся факторами риска, 29% респондентов назвали опасными с уверенностью и еще 33% — с колебаниями. «Мы были потрясены, насколько сильны мифы в этой области», — признались ученые. В частности, треть опрошенных были уверены, что ГМО вызывают рак, и более 40% выразили убеждение, что это под силу стрессу и пищевым добавкам Е. (На самом деле нет никаких доказательств, что это так.)

Интересно, что более молодые участники опроса лучше разбирались, где правда, а где мифы. Ученые считают, что причина здесь в том, что молодые люди — более активные пользователи соцсетей и потому лучше умеют отличать фиктивные новости от реальных. Кроме того, у молодежи, по мнению авторов опроса, просто лучше развито критическое мышление.

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