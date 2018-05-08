IT-директора считают блокчейн недостаточно зрелой технологией

Gartner Inc. провела опрос, в котором выяснила, что корпорации считают технологию блокчейн незрелой, а внедрение сложным и трудоемким процессом, поэтому пока что не используют ее.

Согласно данным, опубликованным исследовательской фирмой Gartner Inc., только 1% из 3 138 опрошенных в прошлом году руководителей IT-подразделений крупных компаний сказали, что внедрили блокчейн в свою деятельность. Еще 8% заявили, что тестируют технологии и планируют применять в ближайшем будущем, а 14% рассматривают такую возможность в среднесрочном или долгосрочном периоде. При этом 43% респондентов сказали, что наблюдают за развитием блокчейна, но пока не планируют внедрение. Остальных этот вопрос не интересует.

Исследование проходило в компаниях из различных отраслей, имеющих суммарный годовой оборот в $13 трлн и бюджет в $277 млрд на расходы, связанные с информационными технологиями.

По данным опроса представителей организаций, которые уже применяют технологию криптовалют или практически завершили тестирование, 23% сказали, что реализация любого инструмента требует передовых навыков. Еще 18% заявили, что специалистов в этой области найти сложнее всего, а 14%, что интеграция требует огромных изменений в работе IT-отделов.

Дэвид Фурлонгер, партнер и вице-президент Gartner, говорит, что в данный момент существует множество проблем, препятствующих тому, чтобы компании применяли технологию блокчейн, включая «незрелость основных технических компонентов», отсутствие адекватных моделей технического и бизнес-управления, а также сложности интеграции. Однако добавляет, что те, кто отказывается от внедрения, рискуют остаться позади.

По оценкам International Data Corp, корпоративные расходы на блокчейн в 2018 году достигнут $2,1 млрд, что в 2 раза превысит показатель 2017 года ($945 млн).

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текст: Иван Маличенко, фото: Burst