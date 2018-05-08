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Опрос: более половины россиян планируют принять участие в торжествах 9 Мая
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Опрос: более половины россиян планируют принять участие в торжествах 9 Мая 

RT на русском 1 час назад
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины опрошенных россиян 9 мая планируют участвовать в праздничных торжествах.
Как сообщает РИА Новости, по данным социологов, в последние годы значимость Дня Победы в обществе значительно выросла. День Победы в рейтинге оказался на первом месте, опередив Новый год, который считают важным 60% респондентов.
«Принять участие в праздничных торжествах, посвящённых Дню Победы, в этом году планируют 55% взрослых россиян», — свидетельствуют данные опроса.
В 2017 году опрос показал, что акцию «Бессмертный полк» положительно оценивают 96% граждан России, четверть россиян уже принимали в ней участие.
RT на русском: последние новости
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