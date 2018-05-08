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Ставка по ипотеке в России опустится до восьми процентов
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Ставка по ипотеке в России опустится до восьми процентов 

N24.ru 27 минут назад
Фото: N24.ru
Ставка по ипотеке в России к 2024 году не должна превышать восьми процентов. Об этом говорится в указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщает Российская Газета. Правительству РФ дано поручение обеспечить к этой дате доступным жильем семьи со средним достатком и создать возможности для приобретения жилья с помощью ипотеки по ставке менее 8 процентов годовых.
Также отмечено, что в ближайшие шесть лет необходимо выйти на уровень, который позволит не менее 5 миллионам российских семей ежегодно улучшать свои жилищные условия..
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