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Социологи узнали, как челябинцы относятся к 9 Мая
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Социологи узнали, как челябинцы относятся к 9 Мая 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В преддверии Дня Победы специалисты челябинского филиала РАНХиГС провели социологический опрос и выяснили, чем 9 мая является для жителей областного центра. В исследовании приняли участие 700 респондентов — все они старше 18 лет.
Большинство опрошенных (59,7%) признались, что для них День Победы — народный праздник. Этот вариант ответа чаще других выбирали жители Челябинска среднего возраста (от 31 до 50 лет), по социальному положению — наемные работники.
Почти каждый третий респондент (32,7%) заявил, что считает 9 Мая прежде всего государственным праздником. Большая часть этой группы — люди старше 50 лет, по социальному положению — неработающие пенсионеры.
Лишь 5,7% челябинцев назвали День Победы семейным праздником. Чаще всего так отвечали респонденты старше 50 лет, по социальному положению — индивидуальные предприниматели и пенсионеры, а также люди с высшим образованием и высоким уровнем доходов.
И, наконец, порядка 0,6% опрошенных остановились на варианте ответа «9 мая — просто выходной день».
Остальные 1,3% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Фото: Евгений Поторочин
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