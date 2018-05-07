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Пенс назвал предстоящие в Венесуэле выборы «обманом и позором»
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Пенс назвал предстоящие в Венесуэле выборы «обманом и позором» 

РИА Новости 39 минут назад
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Предстоящие 20 мая в Венесуэле президентские выборы будут «обманом и позором», их результат будет несправедлив, заявил вице-президент США Майк Пенс.
"Так называемые выборы в Венесуэле, запланированные на 20 мая, будут ничем иным как обманом и позором… В Венесуэле не будет настоящих выборов 20 мая и мир знает об этом. Это будут фальшивые выборы с фальшивым результатом", — заявил Пенс, выступая на встрече Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.
По его словам, президент Венесуэлы Николай Мадуро назначил своих сторонников в избирательную комиссию страны, запретил главные оппозиционные партии и заключил под стражу их лидеров. Кроме того, как заявил Пенс, власти страны намерены всячески вмешиваться в избирательный процесс и затруднять голосование для противников действующего главы государства.
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы. Оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства» Венесуэлы 4 мая призвал граждан страны не участвовать в выборах президента.
Как сообщает издание Prensa Latina со ссылкой на результаты последнего опроса, проведенного компанией Hinterlaces, 48% опрошенных намерены поддержать лидера правящей партии Николаса Мадуро, его оппоненту — главе оппозиционной партии Венесуэлы «Прогрессивный авангард» Энри Фалькону — отдают предпочтение 31% опрошенных. Еще 14% граждан собираются проголосовать за представителя движения «Надежда на перемены» Хавьера Бертуччи.
Опрос проводился между 20 апреля и 2 мая, в нем приняли участие 1580 человек. —0-
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