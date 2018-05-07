Украинцы перечислили главные проблемы страны

Киевский международный институт социологии выяснил, что украинцы считают главными проблемами страны. Оказалось, что больше всего граждан волнует конфликт на юго-востоке Украины — об остроте этой проблемы высказались 60 процентов респондентов.

Также украинцы пожаловались на нехватку рабочих мест (35,5 процентов) и на уровень зарплат и пенсий (31,9 процента).

Кроме того, социологи выяснили, что большинство опрошенных (75,3 процента) не поддерживает актуальный политический курс украинской власти. Они заявили, что официальный Киев ведет страну в неверном направлении.

Отмечается, что в опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3 процента.

По его словам, план называется «Неотложные меры по противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму» и он рассчитан на 2018-2019 годы. Бабин подчеркнул, что после утверждения плана представительство приступит к реализации стратегии «реинтеграции Крыма».