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Украинцы перечислили главные проблемы страны
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Украинцы перечислили главные проблемы страны 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Русская Весна
Киевский международный институт социологии выяснил, что украинцы считают главными проблемами страны. Оказалось, что больше всего граждан волнует конфликт на юго-востоке Украины — об остроте этой проблемы высказались 60 процентов респондентов.
Также украинцы пожаловались на нехватку рабочих мест (35,5 процентов) и на уровень зарплат и пенсий (31,9 процента).
Кроме того, социологи выяснили, что большинство опрошенных (75,3 процента) не поддерживает актуальный политический курс украинской власти. Они заявили, что официальный Киев ведет страну в неверном направлении.
Отмечается, что в опросе приняли участие более двух тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3 процента.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что украинские власти намерены в июне обнародовать план по возвращению Крыма. Об этом заявил глава расположенного в Киеве «постпредства президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.
По его словам, план называется «Неотложные меры по противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму» и он рассчитан на 2018-2019 годы. Бабин подчеркнул, что после утверждения плана представительство приступит к реализации стратегии «реинтеграции Крыма».
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