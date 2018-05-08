7% воронежских работодателей проверяют соискателей на детекторе лжи

7% работодателей Воронежской области проверяют своих будущих работников на детекторе лжи, выяснили в ходе опроса эксперты HeadHunter.

Больше половины компаний выясняют, есть у соискателей судимости или административные нарушения. Также работодатели собирают сведения о сотруднике с его последнего места работа, а также проверяют подлинность предоставленных документов. Часть организаций даже интересуется даже финансовым положением родственников будущего работника.

Проверку системы безопасности проходят в банковской отрасли и, разумеется, в самой сфере безопасности. Сами соискатели не против таких проверок — 96% опрошенных ответили, что пойдут на это, чтобы получить работу.