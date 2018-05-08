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7% воронежских работодателей проверяют соискателей на детекторе лжи
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7% воронежских работодателей проверяют соискателей на детекторе лжи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
7% работодателей Воронежской области проверяют своих будущих работников на детекторе лжи, выяснили в ходе опроса эксперты HeadHunter.
Больше половины компаний выясняют, есть у соискателей судимости или административные нарушения. Также работодатели собирают сведения о сотруднике с его последнего места работа, а также проверяют подлинность предоставленных документов. Часть организаций даже интересуется даже финансовым положением родственников будущего работника.
Проверку системы безопасности проходят в банковской отрасли и, разумеется, в самой сфере безопасности. Сами соискатели не против таких проверок — 96% опрошенных ответили, что пойдут на это, чтобы получить работу.
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