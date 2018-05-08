Россияне рассказали, как будут отмечать День Победы

Более половины россиян в этом году 9 мая планируют участвовать в торжествах, приуроченных ко Дню Победы, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, этот день в числе самых важных для себя праздников называли 71% россиян. Таким образом День Победы в народном рейтинге опередил даже Новый год, который назвали важным 60% опрошенных.

«Принять участие в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы, в этом году планируют 55% взрослых россиян», — передает РИА «Новости» результаты опроса. По данным опроса, 31% россиян в этом году собираются смотреть праздничный салют, 24% планируют пойти в гости или принять гостей у себя, смотреть телевизор будут 22%, а отдохнуть на природе собираются 21%. Как показывают данные опроса, каждый россиянин слышал об акции «Бессмертный полк», каждый четвертый в предыдущие годы сам принимал участие в этом шествии, более 90% граждан 9 мая смотрят и традиционный парад Победы. «Акция „Бессмертный полк“, проходящая 9 мая в последние годы, приобрела в нашей стране широчайшую известность: о ней слышали 98% опрошенных, в том числе 27% сообщили, что принимали в ней участие», — говорится в исследовании. По данным ВЦИОМ, парад Победы традиционно привлекает внимание подавляющего большинства россиян. При этом 65% респондентов сообщили, что обычно смотрят трансляцию по ТВ.

При это 34% считают парад способом сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, 32% видят в нем дань памяти павшим в войне.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.