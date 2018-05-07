Почему работодатели стали меньше экономить на сотрудниках

Таковы результаты мониторинга состояния российской экономики и деятельности компаний Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) за апрель. Из тех, кто решил сэкономить на работниках, 56,5 процента сообщили, что в первую очередь сократят наем работников. В начале года такие намерения были у 64 процентов респондентов.

Как пояснили "Российской газете" в РСПП, экономический спад в стране сократился, производство хоть медленно, но растет. Работодатели стали больше нуждаться в квалифицированных работниках и в свете конкуренции за них готовы платить нужным предприятию специалистам достойные зарплаты. В этой ситуации работодатели понимают, что нельзя экономить на работниках.

Кроме того, бизнес живет не в безвоздушном пространстве и прекрасно понимает, что социальная ответственность — не пустой звук, поэтому старается выполнять законы и демонстрировать свою ответственность.

Плюс сейчас осуществляется довольно серьезный контроль со стороны государства за своевременной выплатой зарплаты, поэтому работодатели стараются не нарушать правила игры, а жить цивилизовано.

Тем не менее на сотрудниках все-таки экономят. 40 процентов организаций и в апреле, и в январе отметили, что намерены перевести сотрудников на неполную занятость (более короткий рабочий день или сокращенную неделю) либо отправит их в отпуск «без содержания». Каждый четвертый работодатель (26,1 процента) планирует уволить часть работников, в начале года таковых было на 1,9 процента больше.

Стало меньше работодателей, планирующих сократить наем новых работников или штатное расписание

А каждый пятый — подрезать им зарплату. О таких планах рассказали 21,7 процента опрошенных работодателей. И с января их доля практически не изменилась. Уменьшить социальный пакет предполагает каждый шестой руководитель предприятия — 17,4 процента. Это немало, но в начале года таковых было на 2,6 процента больше.

На чем еще планируют экономить работодатели, если не на работниках? Мониторинг показал, что 61 процент компаний, собирающихся сократить расходы, будет в первую очередь делать это за счет снижения трат на потребляемые услуги, например на консалтинг. В январе отказаться от «лишних» услуг планировало две трети организаций — 70,2 процента.

Чуть больше половины (57,6 процента) заявили, что будут экономить на сырье и комплектующих. Три месяца назад об этом говорили на 17,2 процента работодателей меньше.

Четверть (23,7 процента) решили уменьшить расходы на благотворительные социальные программы, которые реализуются на территории присутствия компании (в январе экономить на благотворительности планировали на 12,5 процента респондентов больше).

Как показал мониторинг, недостаток оборотных средств стал актуален для меньшего числа компаний. В январе на это пожаловались 45,2 процента работодателей, в апреле — 32,4 процента. Неплатежи контрагентов ограничивали работу 28,4 процента организаций. В начале года — 35,5 процента. Снижение спроса ощутили 17,6 процента организаций, в январе — на 9,8 процента больше.