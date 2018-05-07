Полинаркомания: более 90 тысяч дончан регулярно употребляют наркотики

Доклад о наркоситуации в регионе за 2017 год, опубликованный правительством Ростовской области показывает, что более 90 тысяч жителей региона регулярно употребляют наркотики, а около 17 тысяч делают это чаще раза в месяц. По данным наркологов, количество состоящих на учете больных наркоманией в Ростовской области снизилось, по состоянию на начало 2018 года эта цифра не превышала 9 тысяч человек. Однако авторы исследования утверждают, если экстраполировать результаты исследований с 2015 по 2017 год, реальное количество потребителей наркотиков существенно не уменьшается. Связывают это с «возросшим наркодавлением на жителей Ростовской области».

Дело в том, что в эпоху мессенджеров, социальных сетей и интернета торговцы ядовитым зельем предпочитают бесконтактные методы продажи. За минувший год полиция региона закрыла 245 сайтов подобной направленности. «За 3 года с 31 до 38% увеличилось количество респондентов, которым друзья или знакомые предлагали попробовать наркотики. А в возрасте от 14 до 29 лет больше 50% опрошенных молодых людей получали такое предложение.» — говорится в исследовании.

Существенно выросла практика полинаркомании, с 41% до 61% от общего количества респондентов. Наиболее распространенными веществами признаны марихуана и гашиш, далее идет опийная группа — это героин, опий и подобные вещества. Также значительно возросла доля употребляющих различные курительные смеси — «спайсы». С 20% до 31%, а также вдвое возросло количество употребляющих различные медикаментозные препараты с психоактивным действием.

Большинство наркотических веществ поставляется в Ростовскую области из Украины , часто выясвляются поставщики из Китая , особенно это касается различных «солей» и смесей. Амфетамин частично производится на территории области, частично поставляется извне. Наиболее распространенными региона являются Москва Санкт-Петербург . Опий и героин поступают из стран Средней Азии через Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. С территории Украины поступает маковая солома. Также имеются факты изъятия метадона, произведённого в этой стране. А вот производство мефедрона выявили на территории донского региона.