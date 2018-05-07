Путин поручил опустить ставку по ипотеке ниже 8 процентов 

Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который опубликован на сайте Кремля.
Правительству РФ поручено обеспечить к 2024 году доступным жильем семьи со средним достатком и создать возможности для приобретения жилья с помощью ипотеки по ставке менее 8 процентов годовых, говорится в документе.
Также отмечается, что в ближайшие шесть лет необходимо выйти на уровень, который позволит не менее 5 миллионам российских семей ежегодно улучшать свои жилищные условия. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его банк снизит ставки по ипотеке до 7 процентов в течение двух лет, а то и раньше. Эксперты ждут снижения ставки до 6,75 процента к концу 2018 года и до 6,25 процента — к концу 2019 года.