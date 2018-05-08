Промпроизводство в Германии в марте выросло на 1% к февралю, лучше прогноза

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний вырос в марте на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали роста индикатора на 0,8%.

При этом показатель февраля был скорректирован до снижения на 1,7% к январю, хотя ранее говорилось о снижении на 1,6%.

В марте производство в промышленности, исключая энергетический и строительный сектор, увеличилось на 1,1%. Производство товаров производственно-технического назначения выросло на 2,6%, потребительских товаров — на 1,1%.