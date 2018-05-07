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Жители Николаева выступили с пожеланиями к россиянам — видеоопрос
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Жители Николаева выступили с пожеланиями к россиянам — видеоопрос 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видеоопрос издания Ukraina.ru.
«Всего хорошего, помнить свою историю и не совершать ошибок», — рассказала одна из опрошенных.
Многие также желали мирного неба и мира в целом.
«Люди думают нормально, что надо жить в мире. Никого не устраивает эта война», — отметил один из опрошенных.
Некоторые николаевцы признавались, что у них в России живут сваты и родственники.
В целом, пожелания сводятся к миру, хотя была и одна опрошенная, заявившая о негативном отношении к руководству РФ, но о позитивном — к простому народу.
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