Ещё
Только 50 процентов «друзей» отвечают нам взаимностью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Только 50 процентов «друзей» отвечают нам взаимностью 

Вести.Ru 46 минут назад
Реальное количество наших друзей значительно меньше, чем нам кажется, утверждают американские ученые. По их данным, взаимностью нам отвечают в лучшем случае 50 процентов людей, которых мы считаем близкими, сообщает Science Alert.
Сотрудники Массачусетского технологического института провели исследование феномена «дружба», опросив 84 человека в возарсте от 23 до 38 лет. Все они участвовали в одной бизнес-игре и были распределены по командам.
Участников эксперимента попросили оценить степень близости с товарищами по команде по шкале от 0 до 5. Оценка «0» означала «я не знаю этого человека», 3 — «это мой друг», 5 — «это один из моих лучших друзей».
Выяснилось, что 94 процента думали, что чувства товарищей к ним взаимны, однако в итоге совпали лишь в 53 процента оценок.
Сколько у вас настоящих друзей? Какую бы цифру вы ни назвали, наука утверждает, что их вполовину меньше.
Согласно другим подобным исследованиям последних лет, в которых участвовали в общей сложности 92 тысячи человек, уровень взаимности и того меньше — от 34 до 53 процентов.
Большинство взрослых людей также с трудом могли дать определение дружбе. По мнению исследователей, причиной этого стала размытость этого понятия, возникшая благодаря соцсетям.
Вести.Ru: последние новости
Gartner: блокчейн переоценен Володин: важно сообща работать над обеспечением достойных условий труда В Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном доме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера987
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели375
В Ставрополе прогремел взрыв14
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн130
Гости инаугурации и новый лимузин Путина810
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение