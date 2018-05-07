Только 50 процентов «друзей» отвечают нам взаимностью

Реальное количество наших друзей значительно меньше, чем нам кажется, утверждают американские ученые. По их данным, взаимностью нам отвечают в лучшем случае 50 процентов людей, которых мы считаем близкими, сообщает Science Alert.

Сотрудники Массачусетского технологического института провели исследование феномена «дружба», опросив 84 человека в возарсте от 23 до 38 лет. Все они участвовали в одной бизнес-игре и были распределены по командам.

Участников эксперимента попросили оценить степень близости с товарищами по команде по шкале от 0 до 5. Оценка «0» означала «я не знаю этого человека», 3 — «это мой друг», 5 — «это один из моих лучших друзей».

Выяснилось, что 94 процента думали, что чувства товарищей к ним взаимны, однако в итоге совпали лишь в 53 процента оценок.

Сколько у вас настоящих друзей? Какую бы цифру вы ни назвали, наука утверждает, что их вполовину меньше.

Согласно другим подобным исследованиям последних лет, в которых участвовали в общей сложности 92 тысячи человек, уровень взаимности и того меньше — от 34 до 53 процентов.

Большинство взрослых людей также с трудом могли дать определение дружбе. По мнению исследователей, причиной этого стала размытость этого понятия, возникшая благодаря соцсетям.