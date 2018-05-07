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Прожиточный минимум в России за первый квартал 2018 года превысил 10 тысяч рублей
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Прожиточный минимум в России за первый квартал 2018 года превысил 10 тысяч рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Величина прожиточного минимума по сравнению с четвертым кварталом 2017 года увеличилась на 2,6 процента.
За первый квартал 2018 года величина прожиточного минимума на душу населения в России выросла до 10038 рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 7 мая.
Отмечается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 10842 рубля, для пенсионеров — 8269 рублей, прожиточный минимум для детей — 9959 рублей.
— Величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года по сравнению с четвертым кварталом 2017 года увеличилась на душу населения на 2,6 процента, для трудоспособного населения — на 2,5 процента, для пенсионеров — на 2,4 процента, для детей — на 3,7 процента, — сообщается в пояснительной записке.
Кроме того, на 3,3 процента увеличилась стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения. Отмечается, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались.
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