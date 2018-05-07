Глава ВЦИОМ награжден грамотой президента 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров награжден грамотой президента России за активное участие в общественно-политической жизни, следует из распоряжения главы государства, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
"За активное участие в общественно-политической жизни российского общества наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Федорова Валерия Валерьевича — генерального директора акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного мнения», — говорится в распоряжении главы государства.