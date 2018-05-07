Ещё
Глава ВЦИОМ награжден грамотой президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ВЦИОМ награжден грамотой президента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров награжден грамотой президента России за активное участие в общественно-политической жизни, следует из распоряжения главы государства, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
"За активное участие в общественно-политической жизни российского общества наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Федорова Валерия Валерьевича — генерального директора акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного мнения», — говорится в распоряжении главы государства.
РИА Новости: последние новости
Мадуро лидирует по результатам предвыборного опроса в Венесуэле, пишут СМИ Двести лет Марксу. Какие его прогнозы сбылись, а какие — нет Опрос показал, что россияне считают 9 Мая народным праздником
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера362
Гости инаугурации и новый лимузин Путина757
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели332
В Ставрополе прогремел взрыв8
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев248
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение